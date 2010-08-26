Как призвать к ответственности врачей, если их действия привели к инвалидности пациента?

На дискотеке в Турции, за несколько дней до вылета, в ногу Ирины Кравец вонзился каблук. Обратившись по приезду в Минск в поликлинику, Ирина столкнулась с некомпетентностью и невнимательностью врачей, в результате чего девушка стала инвалидом.

Ирина Кравец:

Был удар по ноге неизвестно кем — никто не признался. Там мне помощь не оказали. Гид всячески уходил от этого. Осмотрели меня только за час перед вылетом самолета.

В данном случае травма являлась наступлением страхового случая. Понятно и естественно, что гиду хотелось уйти от проблем, поэтому он, как мог, отговаривал пострадавшую от вызова медиков и растрат страховой компании.

Екатерина Орловская, юрист:

У человека есть страховка, которая оформлена надлежащим образом. Поэтому необходимо было вызвать врача там, на месте причинении вреда, и зафиксировать факт причинения вреда. Дальше следовало действовать так, как предлагал доктор, чтобы потом пациентка смогла компенсировать причиненные ей физические и нравственные страдания при помощи страховой компании, где она застраховала свое здоровье.

На свою беду девушка пошла на поводу у приветливых сотрудников туристической компании, которые уверяли, что все обойдется. Побоявшись связываться с иностранными медиками, Ирина доверилась белорусским врачам.

Ирина Кравец:

Как только прилетели в Минск, я тут же пришла в поликлинику №26, рассказала все, что со мной произошло, и попросила меня осмотреть. Сделали снимок, сказали, что у меня ушиб. Потом достаточно долго я просила, чтобы проверили ахил — не проверяли. Оказалось, был полный разрыв ахила! Отравили на операцию.

Ирина уверена, что эта операция ей требовалась намного раньше. Сейчас она обвиняет врачей поликлиники в невнимательности и грубости. А самое главное — в постановке неверного диагноза и отказе провести своевременное обследование. После операции девушку шокируют еще одной страшной новостью.

Ирина Кравец:

Оказалось, что уже 3 месяца я хожу с золотистым стафилококом в ноге! Я могла остаться без ноги! Плюс мне назначали такие процедуры, которые ни в коем случае нельзя было делать!

Тогда врачи поликлиники, поняв, что набедокурили, решили замести следы, переписав медицинскую карточку. Но и тут они опоздали — пострадавшая уже запаслась ксерокопией.

Екатерина Орловская, юрист:

Очень грамотное было действие, когда пациентка сделала ксерокопию амбулаторной карты. Теперь она сможет доказать факты обращения, некачественного лечения и неправильно установленного диагноза.

Ирина Кравец:

После того как в поликлинике сняли гипс, положили новый — разошлись швы, снова пропустили срок, могли бы вовремя зашить. Образовалась рана, которая долго не заживала, очень болезненная. Два месяца никто меня ничем не лечил, только очищали рану. Мне сделали еще одну достаточно сложную операцию — опять гипс. В результате нога стала практически усохшей, неработающей.

В итоге после двух операций девушка осталась инвалидом. Однако возмущенные назойливой пациенткой врачи решили отплатить ей оригинальным способом.

Ирина Кравец:

Поликлиника начала мне мстить. Так, когда я пришла за выпиской из амбулаторной карты для прохождения водительской комиссии, мне поставили диагнозы, которых у меня не было: нейроинфекцию, психические расстройства. Я не смогла пройти комиссию. К тому же, я ходила к психологам и психиатрам и доказывала, что я здоровый человек.

Война приобрела масштабный характер, и пострадавшая обратилась за помощью к стражам порядка.

Ирина Кравец:

Я приходила на прием к врачам с милицией, я стала ходить на прием с диктофоном, потому что никто не записывает то, что я говорю.

Журналисты «Добро пожаловаться» пытались получить хоть какой-то ответ от администрации поликлиники, но получили лишь очередную порцию жалоб на больную Ирину Кравец.

После недельных переговоров главный врач минской поликлиники №26, а также его заместители от комментариев отказались. Видимо, им есть, что скрывать.

За время болезни Ирина накопила внушительные стопки переписки, поэтому ей можно посоветовать следующее.

Екатерина Орловская, юрист:

Я считаю, что в данной ситуации переписку с поликлиникой стоит прекратить, собрать все документы, которые имеются, подать исковое заявление в суд на учреждение здравоохранения и требовать компенсации причиненного вреда. Необходимо предъявить все чеки из аптек, когда она приобретала лекарства, костыли и т. д. К тому же, в судебном порядке можно требовать возмещения морального вреда.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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