Как взыскать с жилищных служб ущерб,если слетела крыша?

Мы уже не удивляемся, когда в домах времен Сталина или Хрущева регулярно протекает кровля. А вот в молодом столичном дом по улице Грушевской ветром снесло крышу.

Ветер просто растерзал крышу на клочья и разбросал по двору. Хорошо, что еще обошлось без жертв, а лишь разбились оконные стекла.

Анастасия Котова:

Произошло это где-то в 2.45 ночи. Я очень сильно перепугалась. Еще бы чуть-чуть и все это могло оказаться в квартире. Передают, что дожди будут. У нас все будет течь, вся вода польется в дом.

Попадая на крышу, вода стекает на потолок, в котором установлена рама с одинарным остеклением, поэтому даже при закрытых окнах вода всегда просачивается в квартиры жителей верхних этажей.

На следующее утро на место происшествия прибыла комиссия из ЖРЭО Московского района и бригада рабочих.

Представитель ЖРЭО Московского района:

Это аварийная ситуация, к ликвидации которой приступают немедленно. Дело в том, что использовать имеющиеся материалы невозможно — они уже не обладают своими первоначальными свойствами. Они, грубо говоря, поломались. Нужно завезти новые материалы. Думаю, что завтра в этом месте крыша будет лежать.

Однако до сих пор ничего не сделано. Если бы им начисляли пеню, как в отношении жильцов, тогда что-то изменилось бы. Не знаем, верно ли утверждение, что нельзя построить светлое будущее из материалов грязного настоящего, но надеемся, что коммунальщики выполнят свои обещания и восстановят кровлю. Но кто возместит жильцам материальный ущерб? Ведь пострадало много домашней утвари…

Ирина Макова, юрист:

Жильцам необходимо обратиться в эксплуатационную организацию, которая осуществляет обслуживание данного дома, с требованием о возмещении причиненного ущерба. Эксплуатирующая организация своевременно и за свой счет обязана выполнить работы по устранению заявленных требований. В случае, если вопрос не будет решен в досудебном порядке, потребитель вправе обратиться в суд.

Если это случится, то коммунальщикам не позавидуешь. Ведь известно, что самым дорогим расходным материалом при ремонте являются наши нервные клетки. Поэтому наряду с возмещением материального ущерба жильцы потребуют и возместить моральные потери.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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