Крупную партию «санкционных» овощей и фруктов задержали брестские таможенники

Новости Беларуси. Крупную партию так называемых «санкционных» овощей и фруктов задержали брестские таможенники.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни:

При проведении специального мероприятия было установлено 7 транспортных средств, которые перевозили по недействительным документам товар из Бреста в Казахстан. На сегодняшний момент товар около 100 тонн изъят, ведется административный процесс.

Выяснилось, что яблоки, сливы и груши следовали не в Казахстан, как было указано в документах, а в Россию. А страной происхождения была Польша. Как известно, из этой страны ввоз плодоовощной продукции в Российскую Федерацию запрещён. К слову, это самая крупная партия нелегального товара, задержанного на белорусской таможне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.