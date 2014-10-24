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Крупную партию «санкционных» овощей и фруктов задержали брестские таможенники

24 октября 2014 11:01
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Новости Беларуси. Крупную партию так называемых «санкционных» овощей и фруктов задержали брестские таможенники.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни:
При проведении специального мероприятия было установлено 7 транспортных средств, которые перевозили по недействительным документам товар из Бреста в Казахстан. На сегодняшний момент товар около 100 тонн изъят, ведется административный процесс.

Выяснилось, что яблоки, сливы и груши следовали не в Казахстан, как было указано в документах, а в Россию. А страной происхождения  была  Польша. Как известно, из этой страны ввоз плодоовощной продукции в Российскую Федерацию запрещён. К слову, это самая крупная партия нелегального товара, задержанного на белорусской таможне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Контрабанда # Игорь Рудаков

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