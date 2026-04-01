МИД Беларуси пока не видит готовности литовской стороны к серьезному разговору

В Министерстве иностранных дел Беларуси пока не видят предметных шагов, которые позволяли бы говорить о готовности литовской стороны к серьезному разговору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Мы ознакомились с сообщениями литовской стороны о том, что она определилась с кандидатурой для возможного взаимодействия. Однако на сегодняшний день у нас нет какой-либо конкретной и официальной информации ни о том, кто будет представлять Вильнюс, ни о том, какими полномочиями этот человек наделен, ни о том, какое содержание предполагается вложить в такой диалог. Судя по всему, это решение адресовано прежде всего внутренней аудитории, чтобы показать, что на белорусском направлении что-либо делается.

Вместе с тем, позиция Беларуси остается неизменной: мы всегда выступали за диалог и по-прежнему открыты к нему. В МИД рассчитывают не на медийные жесты, а на конкретные и содержательные шаги.