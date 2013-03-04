Коробка сметаны чуть не отправила пенсионерку на кладбище

Новости Минска. Началось все безумно банально. Седьмого февраля Ядвига Болеславовна в ближайшем гастрономе купила коробочку сметаны.

Ядвига Отрок:

11 числа я бы лежала уже в могиле!

После нескольких ложек женщина начала задыхаться.

Ядвига Отрок:

Подавилась. Все. И так подавилась, что умирала, у меня глаза вылазили наизнанку, болели легкие, болела вся гортань, болели все вены на голове!

Тогда Ядвига Болеславовне еще не понимала, что происходит, в чем причина внезапного удушья, сердечного приступа и режущей боли в гортани. К врачу женщина не обратилась лишь потому, что боль как пришла, так и ушла. А с ней ушла и тревога. Ровно на два дня.

Ядвига Отрок:

9 числа у меня осталось полбанки сметаны, я думаю, надо ж доесть, а то испортится. Я беру эту сметану и смотрю, у меня опять в горле что-то между зубов острое укололо десну. А я недавно поставила дорогие металлокерамические зубы, отдала столько денег!

Правду говорят, что аппетит приходит во время беды. Беда не заставила себя долго ждать и ударила по зубам в прямом смысле.

Ядвига Отрок:

Всё! Сломала зуб. Еще хорошо, мало попользовалась этими зубами.

Ядвига Болеславовна знает, что сметану обогащают кальцием, витамином С и D, фосфором, фтором, но чтобы ее щедро обогатили пластиком - это в ее жизни впервые!

Ядвига Отрок:

Пластмасса могла лишить меня жизни! Я бы уже лежала на кладбище!

Судьба распорядилась иначе и отсрочила финиш. Ядвига Болеславовна решила, что за эти почти предсмертные муки кто-то должен ответить. И, недолго думая, изучив информацию с этикетки, отправила производителю свое «фе».

Ядвига Отрок:

Они присылают мне через 4 дня своего представителя, девушку, с водителем приехали. И они заходят, говорят: «Отдайте нам эту пластмассу. Мы будем ее изучать».

В качестве компенсации представительница компании привезла Ядвиге Болеславовне шесть банок йогурта. Ничего не скажешь - щедро! Женщина не удивилась бы, если бы йогурт был просрочен. В общем, откупной только разозлил Ядвигу Болеславовну.

Ядвига Отрок:

Я сказала: «Давайте я дам вам стакан воды, вы проглотите, тогда я вам прощу, я не буду никуда писать ничего». И она не извинялась, ничего.

Парламентер от такого изуверского предложения разумно отказался и отбыл восвояси в свою молочно-сметанную страну.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель поступил неправильно, потому что производитель пошел навстречу потребителю, приехал, чтобы решить эту ситуацию в досудебном порядке. И в данной ситуации, если производитель хотел провести какую-то проверку качества этого товара, провести какую-то экспертизу за свой счет, потребителю необходимо было соглашаться на данную проверку.

Единственная сложность в том, что на продуктовые товары не установлен срок гарантии. Поэтому в суде пострадавшей женщине придется самой доказывать, что острый пластмассовый треугольник был именно в запечатанной банке сметаны, а не попал туду после вскрытия.

Елена Мойсейчик, юрист:

Обращаются с такими проблемами потребители, когда в продовольственных продуктах присутствуют инородные предметы, которые не должны находиться.

Чаще всего люди приносят на экспертизу шоколадные конфеты с проволокой, лаваши с окурками и сухую колбасу с бечевкой внутри. Встречаются также тараканы, запрессованные в творожной массе и личинки в хлебе.

Как правило, администрация магазинов и производители, не желая вступать в бесполезную полемику, предлагают посетителям заменить продукт. Так это было и в нашем случае, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.