Судебные исполнители выселили пенсионера в Могилеве прямо на улицу без предоставления другого жилья

Новости Беларуси. В Могилеве впервые выселили человека из квартиры на улицу. На такую крайнюю меру судебные исполнители пошли неслучайно. Жилье местного плюшкина превратилось в настоящую свалку. Мужчина несколько лет вел асоциальный образ жизни, затапливал соседей, дебоширил.

Многочисленные разговоры, предписания и протоколы не дали никаких результатов. Теперь дебошир раскаялся, но поздно. В этой квартире Николай прожил больше 20 лет. В последние годы на него постоянно жаловались соседи, штрафовали коммунальщики. Не беспричинно.

Соседи:

Пьющие люди.

Звуки, он ругается – я все слышу. Кричит дома, а балкон открыт.

Квартира Николая больше напоминает не жилье, а настоящую свалку. В дом могилевский плюшкин тащил все, что попадало под руку. А вот вода отсюда наоборот утекает из неисправных кранов - непрерывным потоком к соседям.

Соседка:

С мусорки все тянет, вечно пьянки, ничего хорошего.

Дмитрий Бирюков, директор ЖРЭУ Октябрьского района Могилева:

Прежде чем наступил факт выселения, до сознания этого человека пытались достучаться не один год. Составляли протоколы, давали предписания, проводились беседы. Но человек не хотел осознать, что предоставляет опасность как для себя, так и для окружающих. Это уже крайняя мера, на которую мы были вынуждены пойти.

Дебошир ни на уговоры, ни на угрозы не реагировал. Новость о выселении подействовала отрезвляюще.

Николай Корпушов:

Я не согласен, что меня выселяют! Что они от меня хотят уже 4 года!

Из неприватизированной квартиры Николая выселили прямо на улицу - без предоставления другого жилья. Согласно законодательству, эта мера хоть и крайняя, но законная.

Елена Устинова, ведущий юрист ЖРЭУ Октябрьского района Могилева:

Мы обратились в суд о выселении. Согласно статьи 39 ЖК, без предоставления другого жилого помещения. За систематическое нарушение правил пользования, создающее угрозу жизни жильцов этого дома.

Наказать нерадивого соседа, говорят жильцы, конечно, стоило. Но чтобы к такому результату могли привести их многочисленные жалобы, мягко говоря, не ожидали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соседка:

А что, его вообще выселяют? И сейчас его закроют и он уйдет?

Дмитрий Бирюков, директор ЖРЭУ Октябрьского района Могилева:

Ситуация с состоянием таких квартир и с контингентом, к сожалению, не единичная. Пожар на Островского недавно произошел, ситуация была точно такая же. Квартира захламлена была. Два человека погибли, мало того, что они погибли, был причинен материальный ущерб жильцам дома, соседям.