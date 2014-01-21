Компания «Мастер 24» оставила жительницу Минска без окон

Нина Мостович уже 4-й месяц играет в прятки с фирмой «Мастер -24». Вот только по каким-то странным правилам. Женщина заказала здесь окна, но пока вместо покупки слышит обещания, что скоро ей все привезут. Каждый день сотрудники фирмы откладывают свой визит на завтра. Но ждать уже нет больше сил.

Нина Мостович:

Может мне вообще уволиться и сидеть ждать окон?

Нина несколько раз пыталась связаться с директором «Мастер 24» или главным менеджером по продажам Виталием, но, как оказалось, сидеть в кабинете они не привыкли. Звонить на мобильный также безрезультатно: или никто не отвечает, или разговаривает автоответчик. Беседовать с роботом Нине Николаевне надоело.

Она решила позвонить, наверно, в сотый раз диспетчеру. По телефону отвечают, что такого Виталия вообще не знают.

Этот звонок ещё больше подорвал доверие к фирме. Женщина уже потеряла надежду на то, что скоро в её квартире станет уютно и тепло. За помощью она решила обратиться в администрацию Ленинского района, в котором проживает.

Инна Рудковская, главный специалист отдела торговли и услуг администрации Ленинского района:

К нам обратилась гражданка Мостович о решении конфликтной ситуации с компанией «Мастер 24». Для урегулирования вопросов в досудебном порядке, материалы находятся на рассмотрении и в случае нерешения вопросов в досудебном порядке, администрация района окажет содействие в подготовке исковых документов в суд.

Обратиться в компанию «Мастер 24» Нину Мостович заставили выгодные условия, указанные в рекламной листовке. Рассрочка на 4 месяца, бесплатная доставка, замер и демонтаж. Но, увы, бесплатной для нашей героини оказалась только мышеловка. К слову, Нина Николаевна, уже выплатила взятый кредит в банке. А это более, чем 6 миллионов белорусских рублей. Невзирая на рекламные обещания, замер обошелся героине в 16 долларов.

Нина Мостович:

Я уже заплатила 16 долларов за бесплатный замер, почему я должна платить еще 30 долларов за бесплатную доставку.

В администрации Ленинского района сообщили, что «Мастер 24» долго держаться в тени не сможет. Фирма проигнорировала их официальное обращение, за что понесет административную ответственность. Теперь Нина может смело идти в суд и наказать «мастеров на все руки» по всей строгости закона. Компания должна будет возместить материальный и моральный ущерб, неустойку, а также вернуть деньги, которые наша героиня заплатила в банк.

Нина Мостович:

Люди, игнорируйте эту фирму. Это жульё.

Это же жульё! Люди никогда не покупайте у них окна.

Сомнительно, что на фирму «Мастер -24» повлияет суд. Летом в программу «Добро пожаловаться» уже обращалась Татьяна Ивашкевич, которая стала жертвой компании. Только в ее случае мастера не спешили привозить и устанавливать межкомнатные двери. Решение суда Первомайского района было не в пользу компании, но и тут фирма сумела отклониться от судебного исполнителя.

Не доверяйте, а лучше всегда проверяйте. Случай с Ниной Мостович ещё раз доказал, что прежде чем что-то купить, нужно внимательно прочитать отзывы о фирмах и предлагаемых товарах в Интернете. А дальше уж выбирать из двух зол меньшее, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.