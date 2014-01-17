Минчанка пожаловалась на «Мегатоп»: по скидке ей продали бракованный товар, а сейчас не возвращают полную сумму

Скидки! Акции! Подарки! Этими уловками уже давно пользуются столичные торговцы, чтобы на крючок попалось как можно больше покупателей. Светлана Михасева с мужем не смогли пройти мимо кричащей вывески в магазине «Мегатоп» — «Купи две пары обуви, а третью получи в подарок». «Выгодно»,— подумали супруги и отправились за покупками.

За две пары мужских ботинок они заплатили 799.900 рублей. Третью пару магазин предлагал выбрать по цене, не превышающей 50% от суммы за две пары уже выбранной обуви. Не увидев ни в чем подвоха, наша героиня с мужем радостная отправилась домой. Но счастье было недолгим.

Светлана Михасева:

Ровно месяц муж относил, потом подошва отклеилась. Я понесла сдавать, товаровед у меня принял, но при возврате денег оказалось, что мне выплачивают не всю сумму за ботинки.

Женщину сбила с толку информация в чеке. Напротив каждого наименования товара, в том числе и подарочного, стояла полная цена, а ниже указана скидка.

По чеку получается, что за третью пару Светлана также заплатила, но не всю стоимость.

Женщина пожалела, что не пришла в магазин с калькулятором.

Светлана Михасева:

Сказали, что якобы была какая-то скидка.

152 000, которые указаны в чеке, не возвращаются, магазин отказался их возвращать, поэтому хотелось бы узнать, где же подарок?

Подарок спрятан в сложной математической головоломке. Сотрудники магазина утверждают, что его стоимость указана в чеке, чтобы и на него распространялась гарантия. В скидках на каждую пару заложена стоимость подарка, которая разделена на три равные части. В итоге покупатель платит полную стоимость только за две пары. Но Светлане почему-то магазин вернул не уплаченную стоимость, а сумму с учетом скидки.

Светлана Михасева:

Правомерны ли действия магазина?

Елена Мойсейчик, юрист:

Вины потребителя в данном случае, понятно, что нет: товар был продан изначально некачественный, имел дефект производственного характера. Соответственно, потребитель может рассчитывать на то, что он, придя в магазин и, получив, в принципе, полную стоимость данного товара даже после завершения такой акции, может приобрести этот товар непосредственно в магазине за ту сумму, которая действует на сегодняшний момент.

Светлана должна обратиться в магазин с требованием о выплате полной стоимости товара на сегодня.

Елена Мойсейчик:

Я бы посоветовала потребителю обратиться с письменным заявлением в магазин с требованием о выплате полной стоимости товара на сегодняшний момент, соответственно, чтобы они доплатили данную разницу за эту обувь. Соответственно, если требования потребителя в досудебном порядке удовлетворены не будут, потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд, где дополнительно заявить требования о выплате неустойки в размере 1% от недополученной стоимости товара за каждый день просрочки удовлетворения требований потребителя и компенсации морального вреда.

В магазине хорошее настроение не купишь, но покупки, по мнению психологов, способны его улучшить. С нашей героиней, к сожалению, вышло все наоборот. Как говорил Аристотель: «Жить – значит делать вещи, а не приобретать их», сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.