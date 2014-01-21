Жительница Минска требует от бутика доплатить ей 550 тысяч

Чудесным образом день рождения Натальи совпал с днем рождения «Саваж». И по этому случаю бутик предлагал пуховик со скидкой. Вместо прежней цены в 3.599.000 магазин просил 3.059.150. Однако и для Натальи и для магазина день рождения превратился, как в песне, в грустный праздник.

Наталья Галанова:

Я купила пуховик. Пока было тепло, его не носила. После недели носки обнаружился дефект – осыпание ткани. Я думала сначала, что это шов разошелся, но оказалось, что это просто высыпалась ткань, самим зашить ничего невозможно. Я пришла, чтобы вернуть свои деньги. Когда я покупала этот пуховик, он оказался на акции, она была приурочена ко дню рождения магазина. То есть сейчас, когда я пришла возвращать, они предложили, или пуховик поменять или деньги по чеку.

Подкованная в плане своих прав, Наталья возмутилась!

Не найдя согласия со стороны продавцов, Наталья отправилась к администратору торгового центра и оставила жалобу в книге замечаний и предложений. Женщина требовала вернуть за пуховик не прежнюю стоимость со скидкой, а новую! Которая на 549.000 выше.

Прежде чем выслушать ответ юриста мы решили провести небольшой опрос на улице...

- В магазине на акции Вы купили пуховик за 3.000.000 рублей. До акции он стоил 3.500.000. Через месяц в пуховике обнаружился брак. Вы решили сдать пуховик в магазин и вернуть деньги. Продавец согласился вернуть 3 миллиона, то есть столько, сколько товар стоил в день акции. Хотя новая стала 3.500.000. Какую сумму должен выплатить продавец?

Жители города:

Если я платила 3.000.000, то почему мне должны платить больше?

Первоначальную стоимость.

3.000.000.

А теперь квалифицированный ответ.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В том случае, если на момент возврата денег стоимость пальто увеличилась, то продавец обязан возместить покупателю эту разницу в цене.

То есть, продавец обязан выплатить не ту сумму, за которую приобретался товар, а ту, за которую он продается сегодня. Юристы «Саваш» утверждают, что были готовы выплатить полную стоимость за пуховик.

Наталья Волоснева, юристконсульт ООО «Оптим Сэйлз»:

Мы в этом не отказываем покупателю, поскольку это вполне обоснованно, вполне правомерно, но для доказательства некачественности товара нам необходима экспертиза. Мы всегда рады нашим покупателям, хотели бы, чтобы они к нам приходили.

Забота заботой, но в данном конкретном случае администрация «Саваш» предложила провести экспертизу на предмет качества пуховика, о чем Наталье сообщили в официальном письме. И если экспертиза подтвердит брак, то магазин вернет покупательнице деньги. И это, надо отметить, вполне в рамках закона. Наталья, раздосадованная спором с сотрудниками магазина усомнилась в том, что экспертиза будет беспрестрастной и решила провести ее самостоятельно.

Геннадий Богдан, специалист в области товароведческих исследований:

Данный дефект является производственным. Он образовался от того, что при стачивании этих деталей на швейной машине произошло вываливание деталей из шва и недостаточный припуск. Это однозначно производственный дефект, который образовался при пошиве изделия.

И это, заметим, сказано, не про товар, купленный где-то на развале блошиного рынка тысяч за семьсот, а за брендовый пуховик стоимостью в 3,5 миллиона! Или товаровед «Саваш» не знал особенностей данного товара, либо дело в чем-то ином. Но то, что цена абсолютно не соответствует качеству — это бесспорно. Что касается Натальи, то теперь ей осталось с заключением эксперта обратиться в магазин с требованием вернуть деньги за пуховик и оплатить стоимость экспертизы, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.

Наталья Волоснева, юристконсульт ООО «Оптим Сэйлз»:

В последнее время участились случаи так называемого потребительского экстремизма. Когда недобросовестные покупатели хотят просто получить тоже необоснованную выгоду.