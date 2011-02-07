Какие вещи можно сдать в комиссионный магазин?

Еще в советские времена популярности комиссионных магазинов можно было только позавидовать. Порой только здесь можно было приобрести дефицитный товар из-за границы: джинсы или, к примеру, магнитофон.

Сегодня магазинов, куда можно отнести ненужные или давно надоевшие вам вещи, в столице не так уж много. Да и принимают в комиссионках далеко не всё. Как правило, здесь своего второго покупателя может найти мебель, бытовая техника, одежда, посуда и антиквар.

Галина Латынцева, продавец комиссионного магазина:

По правилам комиссионной торговли мы принимаем товары как новые, так и бывшие в употреблении. Главное, чтобы они были в нормальном состоянии: чистыми, не требующими реставрации и в надлежащем санитарном состоянии.

Пару ненужных дома вещей — мягкую игрушку, электрический чайник и стул — взяла и я, корреспондент СТВ. Попробуем выяснить, удастся ли мне их пристроить в комиссионном магазине.

Анна Антанович, заведующая секцией комиссионного магазина:

Мягкую игрушку мы не принимаем, так как это детский товар, по перечню в комиссионную торговлю он не входит. Чайник проверим — у него есть видимый дефект — он протекает. Стул в принципе в хорошем состоянии, но у него шатается спинка — я укажу это в товарном ярлыке.

Здесь же, в магазине, можно прибегнуть к услугам срочного ремонта вещей, дефект в которых можно устранить.

Анна Антанович:

У нас мелкий ремонт осуществляется за деньги. 7840 рублей у нас стоит ремонт стула.

В противном случае явный дефект продавец обязан указать на ярлыке. Если вещь не продается в течение 20 дней, ей грозит уценка.

Анна Антанович:

Каждые 20 рабочих дней у нас происходит уценка. Мы уценяем товар на 20, 30 и затем на 50%.

Комитент имеет право и забрать вещь, не проданную за указанный в договоре период. Но тогда ему придется заплатить за хранение товара в торговом зале около 5% от первоначальной цены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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