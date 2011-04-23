Какие доплаты положены почетному донору Беларуси после выхода на пенсию?

События 14 сентября 1985 минчанин Владимир Величкович помнит в мельчайших подробностях до сих пор. В одном из цехов МАЗа, работником которого он являлся, произошло ЧП. Товарищу по работе в результате несчастного случая понадобилась экстренная медицинская помощь.

Владимир Величкович:

Срочно потребовалась кровь для переливания, у него ожоги сильные были. Положили в больницу скорой помощи. Не я один, а много человек поехали и сдали кровь.

К счастью, все обошлось. Жизнь друга была спасена. После случившегося Владимир Владимирович решил и впредь помогать людям, регулярно сдавая кровь.

Разовая доза сдачи крови составляет 475 мл. Получается, что Владимир Владимирович за свою жизнь сдал около 40 литров крови. И звание почетного донора мог получить уже дважды.

Сергей Лещук, заместитель директора ГУ РНПЦ гематологии и трансфузиологии и:

Лицам, которые многократно на протяжении многих лет сдают кровь, по достижению 40 кроводач и 60 плазмодач присваивается звание почетного донора Республики Беларусь. Таких почетных доноров насчитывается у нас в стране 52 500 человек.

Увы, годы беспощадны. В свои 50 лет, ныне почетный донор Беларуси, Владимир Владимирович в результате перенесенного инфаркта ушел на досрочную пенсию и больше не в состоянии сдавать кровь.

Владимир Величкович:

Я сейчас являюсь инвалидом 2-й группы. Мне только 50 лет в декабре исполнилось. Хочу узнать: мне положены доплаты?

Елена Гоморова, начальник отдела пенсионного законодательства Министерства труда и социальной защиты:

Лицам, которые имеют знак «Почетный донор Республики Беларусь» в соответствии с законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», к пенсии устанавливается повышение в размере 40% минимального размера пенсии по возрасту.

Сегодня в республике повышение почетным донорам установлено 15 000 человек.

Данная надбавка к пенсии полагается в случае достижения общеустановленного пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Следуя букве закона, нашему герою в настоящее время прибавка к пенсии не положена. Пока. Через 10 лет обещанные 40% будут ежемесячно приплюсовываться к основной пенсии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Гоморова:

В настоящее время размер этого повышения составляет около 30 000.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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