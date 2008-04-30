Как наказывают за несвоевременные регистрацию или перерегистрацию транспортного средства?

Мне летом подарили автомобиль, но он не на ходу. Денег на ремонт пока нет, поэтому техосмотр пройти не могу. Нет возможности доехать и до ГАИ, чтобы поставить его на учет. Могут меня наказать за это?
Комментирует юрист Тамара Козловская:
В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях есть статья за несвоевременные регистрацию или перерегистрацию транспортного средства. Предусмотрено и наказание: предупреждение или наложение штрафа до двух базовых величин. Если бы вы ездили на автомобиле, то могли бы быть наказаны по другой статье — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Приобретя автомобиль, вы должны были в течение 10 дней поставить его на учет. Неисправность автомобиля или его механическое повреждение не является основанием для отказа в регистрации. Так что ГАИ зарегистрирует вашу машину, но она должна быть полностью укомплектована всем оборудованием. Чтобы доставить автомобиль в ГАИ, воспользуйтесь автопогрузчиком или лафетом. Буксировка в вашем случае разрешается, только при наличии обязательного страхового свидетельства гражданской ответственности.