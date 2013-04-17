Депутаты приняли поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе»

Новости Беларуси. Возрастной ценз для поступления на офицерскую службу по контракту в Беларуси поднимется до 35 лет. Поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе» в первом чтении приняли депутаты. Также в документе оговорено, что началом срочной службы считается день отправки в воинскую часть.

Что же касается отсрочек, то их сейчас имеют более половины состоящих на учете в военкоматах. И это при том, что ежегодно необходимо призывать практически 23 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

В результате того, что мы с вами приняли такое законодательство, где 55 положений предусматривают отсрочку, мы имеем из этих 240 тысяч 160 тысяч имеющих отсрочку для получения образования, поскольку у нас в стране уже, я так понимаю, всеобщее высшее образование. Более 35 тысяч имеют право на отсрочку по другим обстоятельствам: по состоянию здоровья и по семейному положению. У нас уже и так превратили вооруженные силы в детский сад, и такое впечатление, что мы призываем их туда уходящее здоровье поправить. Но это ж не совсем так. И ничего страшного с ними не случится.