Новости Беларуси. Получить белорусское гражданство станет проще. Соответствующие дополнения в закон 2 апреля, в день открытия весенней сессии, приняли депутаты.

Изменения коснутся жителей нашей страны с паспортами других государств. Так, дети, рожденные в таких семьях, автоматически получат статус гражданина Беларуси.

На такие меры пошли в том числе и чтобы социально поддержать людей, приехавших из Украины. Сейчас в нашей стране их проживает свыше 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дети, рожденные на территории Республики Беларусь от родителей, которые не являются гражданами республики Беларусь, по рождению становятся гражданами Республики Беларусь.

Второй момент, очень важный. Граждане, которые жили на территории СССР, уехали в то время строить БАМ, так вот их дети, приезжая на территорию, являются потомками выходцев из СССР, но они все равно, по сути, граждане Республики Беларусь. Они могут приехать и получить это гражданство.