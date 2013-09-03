Руководители строительных предприятий воровали стройматериалы, предназначенные для «Чижовка-Арены», для строительства своих коттеджей

Новости Беларуси. Вместо спортивного комплекса – личный коттедж. За счет «Чижовка-Арены» руководители строительных предприятий решили улучшить свои жилищные условия.

На протяжении года они воровали арматуру, кирпич, цемент, кровельные и пиломатериалы. Всего было вынесено материалов на 30 млн рублей. И уже понятно, что сумма ущерба не окончательная, расследование продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам Городского управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:

Подозреваемые по предварительному сговору, злоупотребляя своими служебными полномочиями, вывозили строительные материалы со строительного объекта «Чижовка-Арена», которые в дальнейшем использовались при строительстве их личных коттеджей в Минском районе. В настоящее время по данному факту в отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью.