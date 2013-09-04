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В Минске руководители жилого комплекса построили себе квартиры на деньги дольщиков

04 сентября 2013 14:28
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Новости Беларуси. В Минске руководители жилого комплекса построили личные квартиры за счет дольщиков. Застройщиком выступало общественное объединение.

Его члены заметили, что цены на квартиры быстро и беспричинно растут и обратились в милицию. Там выяснили, что начальство выделяло «своим» людям беспроцентные займы из средств дольщиков. И 5 руководителей, получив такие займы в размере более миллиарда рублей, построили личные квартиры.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, их обяжут вернуть все деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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