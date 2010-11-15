Что делать, если курсовая работа «на заказ» изготовлена некачественно?

Александр Никадон заказал курсовую работу в одной из минских фирм, «помогающих студентам в написании работ». Однако работа оказалась некачественной и после четвертого ее переделывания «первоклассными специалистами» фирмы.

Александр Никадон:

Я работаю, обучаюсь на заочном отделении. Работаю много, много езжу по командировкам. Свободного времени не хватает.

Из-за нехватки свободного времени Александр заказал курсовую в фирме VIP-образование», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Никадон:

Через три дня они прислали мне эту курсовую работу. Я посмотрел, что она вообще не соответствовала плану, который я им отослал изначально. Я им позвонил, а они сказали: «Хорошо, мы переделаем». Они переделали и… прислали точно такую же курсовую работу.

Возмущенный Александр снова потребовал переделать работу, и только после второй корректировки курсовая оказалась на столе преподавателя.

Александр Никадон:

Преподаватель сказал: «Не курсовая работа, а какой-то реферат».

Пока «профессионалы» в очередной раз переписывали Александру курсовую, его однокурсники уже успели защитить свои работы и сдать сессию. А наш герой продолжал обивать пороги фирмы. Кстати, за четвертую доработку курсовой его еще и попросили доплатить.

Александр Никадон:

Они мне сказали: «У нас три доработки бесплатные, остальные последующие платные». Вышло за курсовую в общей сумме я заплатил 235 тысяч.

Но о какой доплате может идти речь, если сотрудники фирмы трижды не справилась с написанием курсовой работы!?

Екатерина Хозянина, юрисконсульт ОО «Потребитель»:

Если потребитель желает предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков оказываемой услуги, то данное требование он имеет право заявлять до тех пор, пока результат работы не будет соответствовать установленным нормам качества.

Это означает, что фирма должна переделывать курсовую до тех пор, пока преподаватель не примет ее. Между тем, статистика заставляет серьезно задуматься: по оценкам экспертов, 80% всех студенческих работ — плагиат. Преподаватели уже давно ломают голову над тем, как заставить студентов думать своей головой.

Тимур Сысуев, старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права БГУ:

Это безобразие, потому что это незаконно ни с точки зрения правил высшего образования, потому что везде в нормативных источниках написано, что это должна быть самостоятельная, творческая работа, ни с точки зрения законов об авторских правах. Нет методики и нет цельной системы отслеживания и выявления плагиатных работ

В некоторых странах уже нашли способ борьбы со студенческим плагиатом. Например, воровство чужих мыслей резко пресекается во многих российских вузах, благодаря специальной компьютерной программе «Антиплагиат». К сожалению, в Беларуси подобного «детектора лжи» пока нет.

Мы решили спросить самих студентов, доверяют ли они организациям, которые пишут курсовые работы на заказ.

Анастасия:

Организации просто забирают наши деньги и зачастую пишут неправильно. Я один раз обратилась и тоже попалась на уловки организации. С тех пор я пишу сама.

Николай:

Проще скачать с интернета, можно купить. Но я за то, чтобы люди развивались и занимались самостоятельно.

Людмила:

Защищая работу, которую тебе сделали, ты не сможешь представить ее в нужном свете.

Как оказалось, большинство опрошенных нами студентов уверены, что защитить курсовую не составит труда лишь в том случае, если она написана самостоятельно. Тем не менее, на словах мы боремся за знания и саморазвитие личности, а на деле спрос на услуги дипломного бизнеса только растет.

Но давайте вернемся к нашему бедному студенту Александру, который вот уже два месяца ждет изготовления своей курсовой. Съемочная группа «Добро пожаловаться» отправилась в центр «VIP-образование», которому Александр и доверил написание работы. Однако сотрудники организации категорически отказались от комментариев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сотрудник фирмы «VIP-образование»:

Мы сейчас просто закроем офис, мы тоже не ругаемся, у нас нет разрешения на съемку. Вы меня не трогайте! Я сейчас милицию вызову!

Сейчас Александру остается одно, не считая того, что курсовую работу все же придется переделать самостоятельно.

Екатерина Хозянина, юрисконсульт ОО «Потребитель»:

Расторгнуть договор, заключенный с исполнителем, и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.