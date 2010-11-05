Что делать, если после покраски волосы оказались сожженными и спутанными, а парикмахерская своей вины не признает?

Полина Ефимчик решила покрасить волосы в парикмахерской. Однако после процедуры волосы девушки оказались сожженными и спутанными. К тому же, Полине грозит облысение. Оставшимся волосам необходимо серьезное лечение. Однако парикмахерская своей вины в случившемся не признает.

Девушке нанесли химический раствор по всей длине волос и оставили на 3 часа.

Полина Ефимчик:

Оказывается, она и не смыла мне раствор. Он пошел пятном!

Часть волос сбилась в клубок подобно запутанным ниткам. Выход был один: резать. Оставшимся волосам необходимо серьезное лечение.

Полина Ефимчик:

Мне грозит облысение! У меня спален корень! У меня чешуя пошла по всей голове! Никто мне не восстановит мои затраты на лечение!

Материальные расходы на комплекс процедур по восстановлению волос и кожи головы данная парикмахерская компенсировать даже и не думает.

Корреспондент СТВ:

А вы собираетесь ей что-то возмещать? Лечение, например?

Андрей Петров, директор парикмахерской:

Человек захотел большего, посчитав, что мы должны ее пролечить, именно восстановление провести. Но это не наша обязанность! Пусть она тратит свои деньги! Прежде чем что-то говорить, пусть почитает инструкцию!

Полина Ефимчик:

Инструкции читает мастер! Потребитель не должен вообще ничего читать!

Речь идет об инструкции к химическому препарату для изменения цвета волос. Оказывается, еще до «трагической» окраски мастер Светлана Ковалева дала пионерское задание Полине Ефимчик купить данный препарат в розничной торговой сети.

Андрей Петров:

По себестоимости эта эмульсия она копеечная, но эффект дает хороший.

Светлана Ковалева, парикмахер:

Может, у нее до этого был травмирован волос.

Так сказала парикмахер и оставила раствор на 3 часа!

Ирина Коноплицкая, юрисконсульт:

Потребитель признается не специалистом в той или иной области. И при обращении в парикмахерскую мастер должен четко объяснить потребителю, клиенту структуру волос, что и как повлияет — краска или действия (завивка, окрашивание и т. д.). Поэтому тут однозначно вина парикмахерской в том, что произошло с волосами данной потребительницы.

В общем, ситуация со специалистами ясна. Осталось разобраться с чудо-раствором. Пострадавшая утверждает, что при покупке средства она проверила и срок годности, и сертификат. Зачастую парикмахеры для того, чтобы снять с себя ответственность, вынуждают клиентов самим приобретать тот или иной препарат. Но здесь они глубоко ошибаются: если потребитель не подписывал никаких документов, то с него взятки гладки. Мастер должен сам все проверить, прочитать инструкцию, и если, например, краска вызывает у него сомнения, то предложить другое средство. Сейчас Полина Ефимчик активно приводит в порядок свои волосы, но уже в другом салоне.

Ирина Коноплицкая, юрисконсульт:

Если в салоне устранят недостатки и будет произведено какое-либо лечение волос, то, безусловно, потребителю нужно собирать корешки, квитанции об оплате, чтобы предъявить данную сумму в парикмахерскую, которая оказала некачественную услугу. Также потребитель имеет право на возмещение морального ущерба.

Сейчас Полина собирает для суда все доказательства: чеки и заключения независимых экспертов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.