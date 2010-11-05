Как получить права, если автошколе во время обучения не продлили сертификат?

Желающих получить заветное водительское удостоверение с каждым годом становится все больше и больше. Только в Минске ежегодно готовят около 40 000 водителей. 24 сентября 2010 года количество автомобилистов должно было увеличиться еще на 27 человек, но, увы, этого не произошло. Никто из учеников группы №1610, обучающихся в «Евроавтошколе» не смог сдать экзамен в ГАИ, однако не в силу слабой подготовки.

Елизавета Цухло:

Не могу сдать в ГАИ экзамен. Мы теорию всю сдали, вождение внутреннее мы не можем сдать, потому что нет машин, инструкторов.

Александр Сурдо:

Инструктор говорит, что нет денег на бензин.

Курсанты были в недоумении, ведь они полностью оплатили обучение, с учетом топлива. Куда пропали их деньги? Почему практические занятия прекратились? Ученики атаковали телефонными звонками и жалобами директора автошколы.

Александр Сурдо:

То недоступен, то не поднимает. А если поднимет, что в ответ: «Всё! Всё! Деньги завтра переводятся. Я вам перезвоню, вы будете ездить». Сидишь, ждешь этого звонка, отпрашиваешься с работы, а результата нет.

Директор кормил завтраками, а практические занятия так и не продолжились. До инструкторов по вождению и курсантов стали доходить слухи о том, что у автошколы возникли серьезные внутренние проблемы.

Александр Сурдо:

Спрашиваю своего инструктора по вождению. Он мне заявляет: «У нас 1 октября закончилась лицензия, и он сейчас пытается ее продлить».

Как нам удалось выяснить в «Белтехосмотре», из-за ненадлежащего состояния материальной базы «Евроавтошколе» действительно не продлили срок действия сертификата. Соответственно, до получения нового сертификата курсантам запрещено сдавать экзамены в ГАИ. Кстати, деятельностью автошколы не довольны не только ученики. Инструкторы по вождению, работающие в данной организации, также не нашли общий язык с руководством.

Алексей Довгалов, бывший инструктор по вождению УП «Евроавтошкола»:

Должны деньги — не платят. Я уволился. Вместе с коллегой подали в суд на директора автошколы, что он не платит аренду. Он должен 5 млн.

Кстати, несмотря на то что школе вождения не продлили сертификат, в ней по-прежнему происходит набор в учебные группы. Сайт организации привлекает внимание потенциальных учеников проведением акции, по условиям которой среди записавшихся курсантов будет разыгрываться путевка в Египет. Герои нашего сюжета, то есть нынешние ученики «Евроавтошколы», смотрят на рекламу с улыбкой и сочувствуют тем, кто решил доверить свое обучение данному учреждению.

Елизавета Цухло:

Они набрали новую группу, которая обучается по старым программам. У них неизвестно кто ведет эти курсы. Они еще не догадываются, что их ждет.

Сам директор автошколы ничего противозаконного в этом не видит.

Владимир Бардиян, директор УП «Евроавтошкола»:

Нам не остановили деятельность, то есть мы имеем право набирать группы, но не имеем право их обучать.

Только здесь директор школы вождения заблуждается: нет сертификата — нет деятельности. Как набирать новые учебные группы, так и обучать их до получения сертификата автошколе запрещено.

Сергей Федорец, юрисконсульт ОО «Защита потребителя»:

Автошкола занимается незаконной предпринимательской деятельностью, поскольку сертификат не продлен. В связи с этим любой обучающийся, который заключил договор с данной автошколой, вправе обратиться в государственные органы, осуществляющие контроль и надзор в данной области. Это может быть Налоговая инспекция, Комитет госконтроля, Управление по борьбе с экономическими преступлениями.

Большую часть обучения курсанты прошли, осталось несколько практических занятий, внутренний экзамен и долгожданный экзамен в ГАИ. Что делать, если автошкола не получит сертификат?

Сергей Федорец:

Потребитель имеет право расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченных за обучение в автошколе денежных средств в полном объеме.

В таком случае курсанты получают свои денежные средства, но, увы, не водительские права. Им придется начинать обучение в другой автошколе, причем с нуля. Возможен и второй вариант развития событий.

Сергей Федорец:

Можно дождаться выдачи сертификата, закончить обучение в данной автошколе. В этой ситуации ученик вправе потребовать выплаты неустойки за нарушение сроков окончания обучения. Неустойка составляет 1% от стоимости услуги за каждый день просрочки.

Директор автошколы уверяет, что сертификат будет продлен со дня на день. И как только это произойдет, все ученики получат свои водительские права.

Владимир Бардиян, директор УП «Евроавтошкола»:

Я очень извиняюсь. В жизни бывают всякие ситуации. Думаю, автошкола как работала, так и будет работать.

Уже сегодня каждый курсант имеет право расторгнуть договор и потребовать возврата суммы за обучение. Если дело дойдет до суда, можно потребовать компенсацию за просрочку и возмещение морального вреда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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