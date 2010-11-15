Как вернуть деньги у мебельной фирмы, которая не возвращает ни заказанную мебель, ни уплаченные деньги?

Минчанка Екатерина Бордак еще летом 2010 года заказала диван в фирме «Восток-мебель» (ранее фирма называлась «Симфония мебели»). Выбрала модель и расцветку дивана, оформила кредит в банке и стала ждать. Однако 4 месяца девушка не может ни получить заказанный диван, ни вернуть деньги, выплачиваемые через банк.

Екатерина Бордак:

Спустя месяц периодически звонила в фирму: узнавала, готов диван или нет, и когда он будет готов. Постоянно «кормили завтраками»: звоните на следующей неделе.

Обещанного клиент ждет уже 4 месяца.При этом исправно вносит платежи по кредитному договору, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Бордак:

На данный момент мы заплатили через банк примерно 800 тысяч рублей. И я не знаю, будет у меня диван или нет.

В поисках пропавшего дивана наша съемочная группа вместе с Екатериной отправилась в торговую точку предприятия «Восток-мебель».

Александра Муравейко, продавец-консультант:

Клиент заказал диван, но так как на фабрике не оказалось указанной ткани, мы позвонили и предложили заменить ее на другую. В данном случае есть два пути решения: либо она согласится на эту продукцию и мы заменим ткань, либо мы расторгнем с ней договор.

По убеждению продавцов магазина, клиент сам виноват в том, что до сих пор не расторгнул договор и продолжает выплачивать деньги по кредиту.

Александра Муравейко, продавец-консультант магазина:

Никакого заявления от заказчика мы не получали. Мы не видели девушку два месяца.

Почему претензия, которую направила Екатерина в адрес продавца, до сих пор не попала в руки адресата, нам разъяснили в Обществе защиты прав потребителей.

Наталья Карп, юрисконсульт ОО «Минское общество потребителей»:

По адресу, указанному в договоре, по которому они обязаны получать корреспонденцию, они ничего не получают, на почтовое отделение не являются и, следовательно, избегают и уклоняются от удовлетворения требований в досудебном порядке.

Екатерина Бордак:

Примерно в августе, за неделю до того, как должны были подойти сроки поставки мебели, я наткнулась в интернете на отзывы об этой фирме. Оказывается, раньше эта фирма «Восток-мебель» называлась «Симфонией мебели». Отзывы очень нехорошие, вплоть до того, что мебель вообще не привезли, идут судебные разбирательства.

Ровно год назад мы рассказывали о минской семье Леванович, которая оформила заказ на покупку кухонного гарнитура, стола, спальной кровати и шкафа на сумму 10 млн рублей в фирме «Симфония мебели». Ссылаясь на тяжелое материальное положение, горе-предприниматель свою деятельность решил прекратить, но внесенные заказчиками деньги возвращать не собирался. После нашего вмешательства история Натальи благополучно завершилась.

Наталья Леванович:

Буквально после выхода передачи в эфир — в среду, через пару часов — продавец лично привезла нам деньги — всю сумму, даже с учетом 105 тысяч, которые мы заплатили суду.

Этой героине нашей программы, считай, повезло. По данным банка, где люди оформляли кредит, 63 клиента покупки так и не увидели. Уже тогда интернет-странички пестрели возмущенными отзывами о работе недобросовестного продавца.

Все истории обманутых клиентов похожи друг на друга. На удочку ловкого дельца попалась и Юлия Радион. Схема оформления покупки все та же. Просто, быстро, удобно! А в результате — ни денег, ни мебели.

Юлия Радион:

Когда прошло полгода, уже никто не отвечал на телефонные звонки, фирмы уже не было. В общем, была односторонняя связь.

Сегодня расследованием деятельности подозрительной конторы занимаются правоохранительные органы. В отношении директора и бухгалтера предприятия «Симфония мебели» возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Контусь, старший следователь СУ ПР ГУВД Мингорисполкома:

На данный момент установлено, что от преступных действий должностных лиц данной фирмы пострадали не менее 60 граждан.

Секрет ловкого обмана потребителей был очень прост. Клиенты, которые заказывали мебельную продукцию, заключали договор непосредственно в офисе фирмы «Симфония мебели». Сама фирма мебель не производила, а заказывала ее у поставщиков.

При этом у «Симфонии мебели» были заключены договоры факторинга с банковскими учреждениями. Суть этого договора в следующем: банк мог перечислить деньги на счет предприятия и одновременно предоставить кредит покупателю только при условии, что мебель была фактически предоставлена клиентам. И здесь заказчики попадались на такую уловку: продавец уговаривал подписать их акт приема-передачи выполненных работ в обмен за обещание, что мебель «вот-вот привезут».

Все документы подписаны, сделка совершилась. Клиенты вносят ежемесячные платежи, банк получает проценты, вот только мебели все нет и нет. Деньги, якобы предназначенные для покупки заказанной мебели у поставщиков, которые фирма уже получила от банка, расходовались совершенно на другие цели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Контусь, старший следователь СУ ПР ГУВД Мингорисполкома:

На данный момент в отношении должностных лиц ЧТУП «Симфония мебели» возбуждено уголовное дело по ст. 427 Уголовного кодекса «Служебный подлог». Следствие прорабатывается версии о возможности совершения данными лицами иных преступлений, связанных с хищением имущества.

Граждан, которые пострадали от преступных действий должностных лиц данной организации и до настоящего времени не обратившихся в органы внутренних дел, просим обратиться для дачи показаний.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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