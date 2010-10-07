Кто ответит за то, что книжная полка обрушилась на следующий день после установки?

Минчанка Наталья Юдчиц приобрела полки для детской комнаты. Однако вскоре после установки новая мебель обрушилась. Маленький ребенок чудом избежал травм. А вот ноутбук оказался разбитым.

Наталья Юдчиц:

Они собрали полки и повесили их. Провисело это все сутки. На следующий полка упала — там, где сидел ребенок и делал уроки.

Арсений Юдчиц:

Упало все на компьютер, я очень испугался!

Основной удар принял на себя новенький ноутбук.

Выходит, подвесные полки для детской комнаты оказались попросту не функциональными. Возможно, из-за некачественного крепежа. Ведь две тяжелые полки, которые упали, держались лишь на двух маленьких гвоздиках.

Наталья обратила свой гнев на продавца. Однако здесь женщину ждало разочарование — по договору ей не должны были производить сборку и монтаж оборудования!

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

В документах не усматривается, что продавец берет на себя обязательства, в том числе по установке набора мебели в квартире потребителя. Соответственно, потребителю в данной ситуации необходимо будет доказать, что продавец либо иное лицо взял на себя обязательства по установке мебели.

В телефонном разговоре с журналистами нашей программы продавец не отрицал факт установки полок в квартире Юдчиц и обещал исправить ситуацию в ближайшие дни: заменить испорченные детали, крепления, а также отремонтировать компьютер. Если же фирма изменит свое решение, то Наталье придется проводить экспертизу.

Юрий Перевозков:

Полки упали либо из-за неправильной установки, неправильных креплений, либо, возможно, в результате применения физической силы.

Но самое неприятное, что в суде придется доказывать то, что организация, продавшая товар, совершила также его сборку и установку. Ведь по документам за то, что полки упали, продавец ответственности не несет. Поэтому…

Юрий Перевозков:

Хотелось бы обратить внимание потребителей, чтобы при заключении договоров они оговаривали все условия в письменной форме. Если продавец говорит о том, что помимо поставки товара производит также его установку, это должно быть указанл в договоре с указанием сроков.

Даже если вы упустили этот пункт изначально, тпотребуйте от сборщиков мебели в произвольной форме на бумаге написать следующее: «Я, такой-то такой, произвел сборку мебели гражданки Ивановой. Число. Подпись». Впоследствии, если дело дойдет до суда, это будет хорошим подспорьем для установления истины.

Виктория Глебова. Телекомпания СТВ.

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