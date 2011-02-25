Чем различаются квадроциклы и квадрициклы?

Мотоциклы, мопеды, скутеры давно стали привычными обитателями наших улиц. А вот их «собратья» — квадроциклы — пока еще не нашли широкого признания среди белорусов. Одновременно с появлением нового для наших широт вида транспорта стали возникать вопросы, касающиеся его управления.

Андрей Лысый:

Два года назад я купил квадроцикл для отдыха. В основном, ездим в лес отдыхать, на речку, за грибами. Когда я покупал его, мне на фирме сказали, что не требуется прав ни категории А, ни категории В. Два года не было проблем. Ходят слухи, что для управления квадроциклом сейчас нужны будут права. Я хотел бы узнать, к какой категории прав они будут относиться.

Прежде чем ответить на вопрос Андрея, давайте выясним, владельцем какого транспортного средства является Андрей. В техпаспорте указано — квадроцикл. И относится он к мотовездеходам, а не к транспорту автомобильного типа.

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Обратимся к органам управления квадроциклом. Под ногами никаких педалей нет — что под правой ногой, что под левой, то есть педалями не управляется. Руль мотоциклетного, или как его называют по-другому, велосипедного типа. Задний тормоз находится под левой рукой — рычаг заднего тормоза, под правой рукой находится рычаг переднего тормоза. Газ на нем управляется курком. Никаких органов управления автомобильного типа на данном транспортном средстве нет. Следовательно, данное транспортное средство — квадроцикл — не приравнивается к автомобилям.

А это означает, что Андрей, как и прежде, может ездить на своем водительском друге без водительского удостоверения. Однако есть небольшое «но».

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:

Мотовездеходы не нужно регистрировать, но следует помнить о том, что на них нельзя выезжать на дороги общего пользования, а кататься на них только на закрытых площадках.

Скорее всего, нашего героя запутал появившийся в новых Правилах дорожного движения термин «квадрицикл».

Станислав Соловей:

Всем участникам дорожного движения нужно внимательно читать Правила дорожного движения и ни в коем случае не вводить в заблуждение других людей.

Что касается квадрициклов, то, согласно изменениям в Правилах дорожного движения, которые вступили в силу с Указом Президента №611, к автомобилям приравниваются квадрициклы, мотоколяски. Это маленькие автомобили, в которых есть руль, коробка передач, педали газа, тормоза, механическая коробка передач, сцепление.

То есть квадрицикл — не что иное, как миниавтомобиль, с педалями, рулем и рычагом переключения передач, в снаряженном состоянии — не более 550 кг. Для управления им нужны права категории В.

Выходит, что Андрей является счастливым обладателем квадроцикла, или, как его еще называют, мотовездеходом, для управления которым не требуется водительское удостоверение.

А вот стоило ли ГАИ вводить понятия, звучащие практически одинаково, для обозначения в корне разных видов транспорта — вопрос, которым сейчас задаются владельцы квадроциклов и квадрициклов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Соловей:

Мотовездеходы не нужно регистрировать, но следует помнить о том, что на них нельзя выезжать на дороги общего пользования, а пользоваться ими только на закрытых площадках.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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