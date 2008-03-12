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Болен и уволен

12 марта 2008 09:41
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Подал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако за несколько дней до истечения месячного срока предупреждения я заболел. Будет ли произведено увольнение в период болезни по окончании установленного срока или он может быть продлен в связи с болезнью?
Комментирует юрист Екатерина Василевская:

Увольнение по собственному желанию может быть произведено в период болезни работника, а также во время отсутствия его на работе по другим основаниям, допускаемым законодательством. Продление месячного срока предупреждения в связи с болезнью, нахождением в отпуске или по другим причинам не предусмотрено законодательством.

# Консультация юриста # Трудовые отношения

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