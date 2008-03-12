Болен и уволен

А покупатель-то - не чайник:

<P><STRONG>Я на рынке в Ждановичах приобрела электрочайник "Скарлетт". Через два месяца весь корпус чайника покрылся трещинками. Несмотря на то, что гарантийный срок на товар не истек, продавец отказал в обмене, так как по его словам, чайник исправен и находится в рабочем состоянии. Прав ли продавец? <BR></STRONG><BR><EM>Комментирует юрист ОО <Защита потребителя> Екатерина Орловская:</EM> <BR><BR>Покупатель, которому был продан товар ненадлежащего качества (если недостатки товара не были оговорены продавцом), вправе требовать его замены. Если продавец докажет, что недостатки в товаре возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования или хранения, действий третьих лиц или непреодолимой силы, то требование об обмене приобретенной вещи не подлежит удовлетворению. Если же недостатки в товаре возникли по вине производителя - ваши требования обоснованы и должны быть удовлетворены. </P>