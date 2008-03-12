Второе высшее: можно и бесплатно
Собираюсь получить второе высшее образование в государственном учебном заведении. Является ли второе высшее образование платным, если первое было получено в негосударственном вузе?
Комментирует юрист Юрий Перевозков:
В соответствии с Положением о порядке получения второго высшего образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь (утвержденного постановлением Совета Министров РБ 12.06.1997 года N699) лица, обучающиеся или получившие первое высшее образование на платной основе, имеют право на получение второго высшего образования за счет средств республиканского бюджета на конкурсной основе согласно правилам приема в высшее учебное заведение. При этом на второй или старшие курсы они могут быть зачислены только при наличии вакантных студенческих мест.