Прямой эфир

А покупатель-то - не чайник:

12 марта 2008 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Я на рынке в Ждановичах приобрела электрочайник "Скарлетт". Через два месяца весь корпус чайника покрылся трещинками. Несмотря на то, что гарантийный срок на товар не истек, продавец отказал в обмене, так как по его словам, чайник исправен и находится в рабочем состоянии. Прав ли продавец?

Комментирует юрист ОО <Защита потребителя> Екатерина Орловская:

Покупатель, которому был продан товар ненадлежащего качества (если недостатки товара не были оговорены продавцом), вправе требовать его замены. Если продавец докажет, что недостатки в товаре возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования или хранения, действий третьих лиц или непреодолимой силы, то требование об обмене приобретенной вещи не подлежит удовлетворению. Если же недостатки в товаре возникли по вине производителя - ваши требования обоснованы и должны быть удовлетворены.

# Консультация юриста

Другие новости рубрики

Все новости
11 марта 2008 16:30

Человека - нет. А проблема: осталась

11 марта 2008 16:28

Как взыскать деньги с зятя?

11 марта 2008 16:09

Льготы - только для одиноких