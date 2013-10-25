Новости Беларуси. Белорусские парламентарии одобрили поправки в закон об экономической несостоятельности. Дела о банкротстве зачастую затягиваются, а цена на имущество должника оказывается слишком высокой. В новой версии закона предполагается снизить начальную стоимость на повторных торгах. Теперь по ходатайству хозсуда понизить цену можно будет не более чем на 10% процентов без согласия собрания кредиторов, и не более чем на половину – с его одобрением.

Кроме того, имущество может быть продано не только единственному участнику аукциона, подавшему заявление, но и единственному явившемуся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Колтунов, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предприятия находятся в процессе ликвидации или банкротства год-два-три, есть предприятия, которые находятся более пяти лет. И оборудование, и основные средства устаревают, приходят в негодность, а цена их возрастает. Поэтому, чтобы максимально сократить процесс реализации, вводится понижающий коэффициент.