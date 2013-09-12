2 миллиона штрафа получил житель Барановичей за рёв мотоцикла

Новости Беларуси. Два миллиона белорусских рублей пришлось заплатить 31-летнему мотоциклисту за рёв мотора. Мужчину задержали поздно вечером на проспекте Советском в Барановичах.

Александр Силицкий, командир взвода ДПС ОГАИ Барановичского ГОВД (в комментарии Барановичскому новостному порталу intex-press.by):

Причиной для задержания стал громкий рев транспортного средства, на котором ехал 31-летний горожанин. На шум мотоциклов жители домов, прилегающих к проспекту, жалуются часто. Поэтому нарушителя доставили в отдел, где в отношении него составили протокол по статье 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство).

Как пояснили «Комсомольской правде» в Барановичском суде, узаконенное наказание только за шум получить нельзя, даже если поступают жалобы. В Беларуси нет законодательных актов, которые бы регулировали уровень шума.

Николай Кмита, председатель Барановичского суда:

На самом деле получить штраф только за шум нельзя, даже если поступают жалобы. У нас нет законодательных актов, которые бы регулировали уровень шума. Но в этом случае был нюанс. Парень ехал в центре города на заднем колесе и специально рычал мотором. Время было позднее, примерно 22.40, возле него собрались люди, шумели и т.д. Вот это мы приняли за мелкое хулиганство.

Учеными доказано, что шум – это своего рода яд. Резкие неприятные звуки травмируют мозг. У людей зрелого возраста постоянный шумовой фон выливается в букет психосоматических заболеваний: аритмию, повышенную нервозность, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если приходится постоянно терпеть шум, это может стать разрушительным фактором для психики и здоровья в целом. Излишний бытовой шум может вызвать у малышей задержку речи, у школьников – стать причиной агрессии.

Напомним, этой весной в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ рассказывали о невменяемом соседе, который днем слушал рок-музыку, одну и ту же песню, на протяжении полтора года. Эта громкая история началась полтора года назад, когда семья Сенкевичей переехала в квартиру по адресу улица Цнянская, дом 5. Молодые люди тогда только поженились и были счастливы, что наконец-то обрели собственное, отдельное и уютное гнездышко. Но семейная идиллия длилась недолго: скоро квартиру стали разрывать страшные звуки. По воле роковой случайности сосед Сенкевичей оказался хроническим фанатом тяжелого рока. Каждый день и каждую ночь меломан с завидным упорством слушает одну и ту же композицию, причем на полной громкости. Подробности этой истории вы узнаете из видео.