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Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали

18 февраля 2020 11:59
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Новости Азербайджана. 10 человек пострадали в результате крупного пожара в Баку. Одному из них потребовалась госпитализация,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали-1

Остальным медицинская помощь была оказана на месте. Пламя вспыхнуло в крупнейшем торговом центре азербайджанской столицы, в который входят около 12 тысяч торговых точек.

Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали-4

К тушению возгорания были привлечены десятки пожарных и спецтехника. На ликвидацию пожара ушло несколько часов. Сейчас специалисты пытаются установить, что привело к инциденту, а также оценивают нанесённый огнём ущерб. 

# Пожар # Фотофакт

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