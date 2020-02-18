Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали

Новости Азербайджана. 10 человек пострадали в результате крупного пожара в Баку. Одному из них потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остальным медицинская помощь была оказана на месте. Пламя вспыхнуло в крупнейшем торговом центре азербайджанской столицы, в который входят около 12 тысяч торговых точек.