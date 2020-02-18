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В Пекине начали строить завод по производству медицинских масок

18 февраля 2020 11:52
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Новости Китая. В Пекине приступили к строительству завода по производству медицинских масок. Предприятие должно открыться уже 22 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пекине начали строить завод по производству медицинских масок-1

Чтобы удовлетворить растущий спрос на средства защиты от коронавируса, завод будет выпускать 250 тысяч единиц продукции в день. Правительство поощряет компании наращивать производство медицинских средств, чтобы справиться с дефицитом поставок товаров из-за рубежа. Власти делают всё возможное, чтобы сдержать эпидемию.

В Пекине начали строить завод по производству медицинских масок-4

В Китае из-за коронавируса уничтожают деньги

К сегодняшнему дню от пневмонии нового типа скончались 1868 человек. Общее число заболевших приближается к 72 500 человек. 

В Пекине начали строить завод по производству медицинских масок-7

# Коронавирус # Фотофакт

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