В Пекине начали строить завод по производству медицинских масок

Новости Китая. В Пекине приступили к строительству завода по производству медицинских масок. Предприятие должно открыться уже 22 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на средства защиты от коронавируса, завод будет выпускать 250 тысяч единиц продукции в день. Правительство поощряет компании наращивать производство медицинских средств, чтобы справиться с дефицитом поставок товаров из-за рубежа. Власти делают всё возможное, чтобы сдержать эпидемию.