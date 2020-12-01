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Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?

01 декабря 2020 20:41
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Более 63,5 миллиона человек – такое число заболевших COVID-19 в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лишь за последние сутки вирус обнаружили у 41 тысячи пациентов.

В России установлен очередной антирекорд – за 24 часа умерли 569 пациентов с коронавирусом. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии.

В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час

Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?-1

Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?-3

Новый всплеск заражений зафиксирован в Швейцарии. Больницы страны переполнены, медики не справляются с наплывом пациентов. Врачам и медсестрам приходится работать в усиленном режиме.

Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?-6

В Турции в связи с увеличением числа инфицированных ужесточают карантинные меры. В будние дни вводится комендантский час, а по выходным жителям и вовсе запрещается выходить из дома. В торговые центры можно попасть лишь по специальному пропуску. Гражданам младше 20 и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.

Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?-9

Тем временем в Австрии готовятся к добровольному массовому тестированию на антитела. Планируется, что оно должно начаться уже 2 декабря.

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# Коронавирус # Фотофакт

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