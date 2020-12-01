Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?

Более 63,5 миллиона человек – такое число заболевших COVID-19 в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лишь за последние сутки вирус обнаружили у 41 тысячи пациентов.
В России установлен очередной антирекорд – за 24 часа умерли 569 пациентов с коронавирусом. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии.
В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час
Новый всплеск заражений зафиксирован в Швейцарии. Больницы страны переполнены, медики не справляются с наплывом пациентов. Врачам и медсестрам приходится работать в усиленном режиме.
В Турции в связи с увеличением числа инфицированных ужесточают карантинные меры. В будние дни вводится комендантский час, а по выходным жителям и вовсе запрещается выходить из дома. В торговые центры можно попасть лишь по специальному пропуску. Гражданам младше 20 и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.