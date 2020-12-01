Медики не справляются с наплывом пациентов. Где зафиксирован новый всплеск заражений коронавирусом?

Более 63,5 миллиона человек – такое число заболевших COVID-19 в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лишь за последние сутки вирус обнаружили у 41 тысячи пациентов. В России установлен очередной антирекорд – за 24 часа умерли 569 пациентов с коронавирусом. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии. В Турции ужесточают карантинные меры. Закрыты бани, бассейны и спортзалы, по будням вводится комендантский час

Новый всплеск заражений зафиксирован в Швейцарии. Больницы страны переполнены, медики не справляются с наплывом пациентов. Врачам и медсестрам приходится работать в усиленном режиме.