Власти Швеции решили поставить Киеву самоходные артиллерийские установки Archer

Новости Швеции. Власти Швеции приняли решение поставить Киеву самоходные артиллерийские установки Archer, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их название с английского переводится как «Лучник». Они будут отправлены в рамках нового пакета военной помощи, также включающей 50 боевых машин пехоты. Ранее премьер-министр Швеции заявил, что поддержка Украины является приоритетом для стран Евросоюза.