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Власти Швеции решили поставить Киеву самоходные артиллерийские установки Archer

20 января 2023 06:51
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Новости Швеции. Власти Швеции приняли решение поставить Киеву самоходные артиллерийские установки Archer, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Швеции решили поставить Киеву самоходные артиллерийские установки Archer-1

Их название с английского переводится как «Лучник». Они будут отправлены в рамках нового пакета военной помощи, также включающей 50 боевых машин пехоты. Ранее премьер-министр Швеции заявил, что поддержка Украины является приоритетом для стран Евросоюза.

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# Международная политика # Ульф Кристерссон # Новости Швеции # Фотофакт

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