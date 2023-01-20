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В Эстонии одобрили новый пакет военной помощи для Украины

20 января 2023 07:45
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Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. По сообщениям местных СМИ, сумма превысит 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии одобрили новый пакет военной помощи для Украины-1

Киевский режим получит десятки гаубиц, тысячи снарядов и грузовой автотранспорт для их перевозки, а также более 100 противотанковых гранатометов и около 1 000 зарядов к ним. С учетом нового пакета общий объем эстонской военной помощи Украине достиг 370 миллионов евро. Это превышает 1 % годового ВВП страны.

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# Международная политика # Фотофакт

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