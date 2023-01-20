Из-за пожара в трущобах в Сеуле эвакуировали сотни людей

Новости Южной Кореи. Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в трущобе Сеула. Президент Южной Кореи объявил мобилизацию всех имеющихся спасателей и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении возгорания были задействованы более 170 пожарных, 7 вертолетов и 53 спецмашины. Огонь стремительно распространился на десятки построек. Трущобы Гурен называют последними в Сеуле. Там живут сотни семей с низкими доходами.