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Из-за пожара в трущобах в Сеуле эвакуировали сотни людей

20 января 2023 07:47
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Новости Южной Кореи. Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в трущобе Сеула. Президент Южной Кореи объявил мобилизацию всех имеющихся спасателей и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пожара в трущобах в Сеуле эвакуировали сотни людей-1

В тушении возгорания были задействованы более 170 пожарных, 7 вертолетов и 53 спецмашины. Огонь стремительно распространился на десятки построек. Трущобы Гурен называют последними в Сеуле. Там живут сотни семей с низкими доходами.

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# Пожар # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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