В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 мая

В Париже в начале недели ожидается пасмурная и прохладная погода: до +12. На градус прохладнее в Вене , сухо, но облачно. Комфортную погоду синоптики обещают в Мадриде : +20, ясно и без осадков. Чего не скажешь про Рим . Здесь столбик термометра опустится до +15, а сильный северный ветер принесёт с собой облака.

Та же климатическая ситуация будет и в Софии , с поправкой на дождь. На градус теплее в Анкаре : +16, возможны грозы. Зато погода исправится в Афинах : +22, ясно и без осадков.

Похолодает в Прибалтике. В начале недели температура в Риге и Вильнюсе не поднимется выше +11 градусов. На один пункт теплее в Варшаве. Сплошная облачность и без осадков.

Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»

Тепло наконец добралось до Москвы: в начале недели метеорологи обещают +19 градусов и облачную с прояснениями погоду. Та же ситуация в Киеве, но с поправкой на плюс два пункта.