В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 мая
В Париже в начале недели ожидается пасмурная и прохладная погода: до +12. На градус прохладнее в Вене, сухо, но облачно. Комфортную погоду синоптики обещают в Мадриде: +20, ясно и без осадков. Чего не скажешь про Рим. Здесь столбик термометра опустится до +15, а сильный северный ветер принесёт с собой облака.
Та же климатическая ситуация будет и в Софии, с поправкой на дождь. На градус теплее в Анкаре: +16, возможны грозы. Зато погода исправится в Афинах: +22, ясно и без осадков.
Похолодает в Прибалтике. В начале недели температура в Риге и Вильнюсе не поднимется выше +11 градусов. На один пункт теплее в Варшаве. Сплошная облачность и без осадков.
Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»
Тепло наконец добралось до Москвы: в начале недели метеорологи обещают +19 градусов и облачную с прояснениями погоду. Та же ситуация в Киеве, но с поправкой на плюс два пункта.