Прямой эфир

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 мая

04 мая 2019 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже в начале недели ожидается пасмурная и прохладная погода: до +12. На градус прохладнее в Вене, сухо, но облачно. Комфортную погоду синоптики обещают в Мадриде: +20, ясно и без осадков. Чего не скажешь про Рим. Здесь столбик термометра опустится до +15, а сильный северный ветер принесёт с собой облака.

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 мая-1

Та же климатическая ситуация будет и в Софии, с поправкой на дождь. На градус теплее в Анкаре: +16, возможны грозы. Зато погода исправится в Афинах: +22, ясно и без осадков.

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 мая-4

Похолодает в Прибалтике. В начале недели температура в Риге и Вильнюсе не поднимется выше +11 градусов. На один пункт теплее в Варшаве. Сплошная облачность и без осадков.

Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»

Тепло наконец добралось до Москвы: в начале недели метеорологи обещают +19 градусов и облачную с прояснениями погоду. Та же ситуация в Киеве, но с поправкой на плюс два пункта.

В Москве +19, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 мая-7

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Гигантский торнадо в Румынии: впечатляющий видеофакт
04 мая 2019 16:59

Гигантский торнадо в Румынии: впечатляющий видеофакт

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях
04 мая 2019 12:46

Последствия страшного циклона «Фани» в 9 фотографиях

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку
04 мая 2019 12:42

Во Флориде Boeing 737 съехал с взлетно-посадочной полосы в реку