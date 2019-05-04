Палестина и Израиль вновь обмениваются ракетными ударами

Новости мира. Перемирие нарушено: между Палестиной и Израилем вновь обострился конфликт. 4 мая из сектора Газа по населенным пунктам Израиля были выпущены 150 снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них удалось сбить с помощью систем противоракетной обороны, однако некоторые все же достигли целей. В результате обстрелов пострадали несколько израильтян.