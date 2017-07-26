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Жуткая эпидемия холеры в Йемене: 3 агентства ООН призвали к усилению гуманитарной поддержки

26 июля 2017 15:34
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Новости Йемена. Руководители трех агентств ООН выступили с призывом удвоить усилия по оказанию поддержки жителям Йемена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране наблюдается крупнейший гуманитарный кризис, который усугубляется вспышкой острозаразного заболевания.

За последние три месяца от холеры погибли 2000 граждан, а количество зарегистрированных случаев заболеваемости уже превышает 400 тысяч.

Эксперты ВОЗ, ВПП и ЮНЕСКО уверены – если не принять экстренных мер, катастрофа оставит шрамы на многих поколениях.

Жуткая эпидемия холеры в Йемене: 3 агентства ООН призвали к усилению гуманитарной поддержки-1

 

# ООН # Фотофакт

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