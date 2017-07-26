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  • В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком

В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком

26 июля 2017 14:21
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Новости Германии. Режим чрезвычайного положения введен в немецком районе Гослар из-за наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная река вышла из берегов, затопив центральные улицы одноименного города с населением в 50 тысяч человек.

В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком-1

Бригады спасателей помогают местным и туристам эвакуироваться в наиболее безопасные места. Во власти стихии в последние дни оказались федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Там службам технической помощи и пожарным пришлось выкачивать из зданий воду и возводить заграждения из мешков с песком.

# Наводнение # Фотофакт

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