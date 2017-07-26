В 3 федеральных землях Германии чтобы остановить наводнение выкачивают из зданий воду и возводят заграждения из мешков с песком

Местная река вышла из берегов, затопив центральные улицы одноименного города с населением в 50 тысяч человек.

Бригады спасателей помогают местным и туристам эвакуироваться в наиболее безопасные места. Во власти стихии в последние дни оказались федеральные земли Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Там службам технической помощи и пожарным пришлось выкачивать из зданий воду и возводить заграждения из мешков с песком.