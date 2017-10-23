Журналистку «Эха Москвы» после операции погрузили в искусственную кому

Новости России. Татьяна Фельгенгауэр прооперирована. Врачи уверяют, что жизни журналистки ничего не угрожает. Сейчас женщина находится в реанимации. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о состоянии коллеги.

Алексей Венедиктов (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», комментарий РИА-Новости):

Состояние серьезное. До завтра в искусственной коме (сне) и искусственной вентиляции легких.

Напомним, днем 23 октября в редакцию радиостанции ворвался человек. С ножом он напал на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Удар пришелся в шею.

Нападавшим оказался уроженец Грузии, постоянно проживающий в Израиле. Ему 48 лет.

«Все со мной будет хорошо»: первое сообщение журналистки Татьяны Фельгенгауэр после нападения (подробности).

На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный рассказывает, что Фельгенгауэр «преследовала (его) два месяца» через «телепатический контакт».



Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство (здесь подробнее).