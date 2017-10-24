«Все со мной будет хорошо»: первое сообщение журналистки Татьяны Фельгенгауэр после нападения

Новости России. Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую накануне напали в офисе с ножом, передала через коллегу письмо из больницы.
Как сообщила журналистка Ирина Воробьева на своей странице в Twitter, к Фельгенгауэр пустили родных и она написала письмо.
«Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо!»
Фото: twitter.com/Vorobievaya
На письме была указана дата и время. Оно было написано днем 24 октября.
Напомним, накануне на радиоведущую было совершено нападение. 48-летний мужчина ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи.
Главный редактор «Эха Москвы» прокомментировал нападение на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
Женщина была госпитализирована и прооперирована. После операции журналистку погрузили в искусственную кому.
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело – здесь подробнее.