«Все со мной будет хорошо»: первое сообщение журналистки Татьяны Фельгенгауэр после нападения

«Больше к Тане никого не пускают пока что, она передаёт всем привет и спасибо!»

Как сообщила журналистка Ирина Воробьева на своей странице в Twitter, к Фельгенгауэр пустили родных и она написала письмо.

Новости России. Журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую накануне напали в офисе с ножом, передала через коллегу письмо из больницы.

На письме была указана дата и время. Оно было написано днем 24 октября.

Напомним, накануне на радиоведущую было совершено нападение. 48-летний мужчина ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи.

Женщина была госпитализирована и прооперирована. После операции журналистку погрузили в искусственную кому.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело – здесь подробнее.