Подробности нападения на радиостанции «Эхо Москвы»: ослепил охранника газовым баллончиком и ранил ножом журналистку

Новости России. По факту нападения на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в главном управлении МВД российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ударил ножом в шею»: главный редактор «Эха Москвы» о нападении на ведущую Татьяну Фельгенгауэр

Напомним, 23 октября днем неизвестный мужчина вошел в офис радиостанции, ослепил газовым баллончиком охранника и поднялся в студию, где нанес журналистке удар ножом. Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу. Сейчас ее оперируют. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь.