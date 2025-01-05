Журналист «Известий» Александр Мартемьянов погиб в ДНР

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского дрона на трассе Донецк – Горловка в ДНР, пишет РИА Новости.

Известно, что журналисты снимали последствия обстрелов в Горловке, после чего на гражданской машине выехали в Донецк. Когда машина находилась на трассе, она была атакована украинским дроном-камикадзе.

Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Представители РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев – в удовлетворительном состоянии. Среди пострадавших также главный редактор и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Журналисты госпитализированы.