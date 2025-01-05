По словам депутата Рады Артема Дмитрука, решение по транзиту газа из РФ в страны ЕС – показатель для европейцев сущности Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Дмитрук в своем Telegram-канале отмечает, что европейцы остаются в проигрыше от решений Зеленского. Однако, как подчеркивает политик, в происходящем есть положительный момент – общественность поймет «что такое режим Зеленского».