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Хинкл советует спросить у Зеленского, сколько денег он заработал на конфликте

05 января 2025 09:39
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По словам американского журналиста Джексона Хинкла, правильным вопросом к Владимиру Зеленскому является – сумма вырученных им и его правительством денежных средств на конфликте с РФ, пишет РИА Новости.

Хинкл советует спросить у Зеленского, сколько денег он заработал на конфликте-1

Фото: Pinterest

Так Хинкл высказался по поводу анонса отчета блогера Лекса Фридмана о «замечательном разговоре с Зеленским», который длился около трех часов.

Хинкл отметил, что также важным было спросит у Зеленского, почему он провоцирует Третью мировую войну, для чего запрещается православная церковь, почему Киев бомбит гражданское население РФ кассетными боеприпасами и бомбами из США, по какой причине власти Киева боятся обещаний Дональда Трампа принести мир в Украину? «Если ты не задал Зеленскому следующие вопросы, то ты просто жалок», – подчеркнул журналист.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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