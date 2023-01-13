Жизнь в стране подорожала. В немецком Меммингене прошла ночная демонстрация

Новости Германии. Новые акции против роста стоимости жизни прошли в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно под звук барабанов. На этот раз центром недовольства стал 50-тысячный Мемминген.

Жизнь в стране сильно подорожала: осенью инфляция в Германии превысила 10 %, что стало самым большим показателем за последние 70 лет. Экономическая нестабильность и стала поводом для очередной ночной демонстрации. Ранее подобные акции прошли в Нюрнберге и других немецких городах.