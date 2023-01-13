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США в очередной раз отправили в Польшу и Литву оружие

13 января 2023 11:53
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Вашингтон наращивает военное присутствие у границ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тяжелой бронетехникой снабдят Польшу и Литву.  

США в очередной раз отправили в Польшу и Литву оружие-1

Речь в первую очередь идет об американских танках «Абрамс» и боевых машинах пехоты «Брэдли», которые уже прибыли в нидерландский порт перед отправкой в Польшу и Литву. Всего в пользование этих стран поступит более 1 000 единиц техники.  

США в очередной раз отправили в Польшу и Литву оружие-4

И это только в рамках одного пакета помощи. В конце 2022 года Польша уже получала от США 700 боевых машин. Позаботились в Вашингтоне и об авиации. Ранее на базу Ласк прибыли американские истребители.  

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# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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