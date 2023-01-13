США в очередной раз отправили в Польшу и Литву оружие

Вашингтон наращивает военное присутствие у границ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тяжелой бронетехникой снабдят Польшу и Литву.

Речь в первую очередь идет об американских танках «Абрамс» и боевых машинах пехоты «Брэдли», которые уже прибыли в нидерландский порт перед отправкой в Польшу и Литву. Всего в пользование этих стран поступит более 1 000 единиц техники.