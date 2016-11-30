Жизнь команданте стала ориентиром для многих борцов за свободу своего народа: Виктор Шейман выступил на церемонии прощания с Фиделем Кастро

Новости Беларуси. Беларусь высоко ценит вклад Фиделя Кастро в дружественные отношения между нашей страной и Кубой. Это особо подчеркнул во время траурной церемонии прощания с лидером кубинской революции специальный представитель – Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман.

Он находится в Гаване по поручению главы белорусского государства. На площади Революции собрались руководители ряда стран и правительств, десятки зарубежных делегаций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктор Шейман, Управляющий делами Президента Беларуси:

Жизненный путь и духовное наследие пламенного команданте стали ориентиром для многих борцов за свободу своего народа. Всю свою сознательную жизнь он придерживался принципа: лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

В церемонии приняли участие порядка 1 миллиона человек. Фидель Кастро умер 25 ноября в возрасте 90 лет. 30 ноября его прах будет отправлен в город Сантьяго-де-Куба. Там 4 декабря состоится торжественная церемония захоронения.