В Индии собираются создать самую длинную рукотворную реку в мире

Новости Индии. В Индии дали старт наиболее масштабному гидротехническому проекту в истории человечества: они собираются создать самую длинную рукотворную реку на планете – ее протяженность составит 12,5 тысяч километров. Если точнее, это будет сеть оросительных и ирригационных каналов, которая соединит между собой крупные водные артерии Индии.

Кроме того, параллельно будет заложено несколько ГЭС, которые обеспечат производство 34 ГВт электроэнергии. Строительные работы будут завершены к 2030 году, сообщали в программе «Новости 24 часа».