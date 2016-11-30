Прямой эфир

В Индии собираются создать самую длинную рукотворную реку в мире

30 ноября 2016 05:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. В Индии дали старт наиболее масштабному гидротехническому проекту в истории человечества: они собираются создать самую длинную рукотворную реку на планете – ее протяженность составит 12,5 тысяч километров. Если точнее, это будет сеть оросительных и ирригационных каналов, которая соединит между собой крупные водные артерии Индии.

Кроме того, параллельно будет заложено несколько ГЭС, которые обеспечат производство 34 ГВт электроэнергии. Строительные работы будут завершены к 2030 году, сообщали в программе «Новости 24 часа».

# Реки

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: дружба человека и вомбата
30 ноября 2016 05:49

Видеофакт: дружба человека и вомбата

Повторение катастрофы 1949 года: подробности крушения самолета футбольного клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии
29 ноября 2016 17:14

Повторение катастрофы 1949 года: подробности крушения самолета футбольного клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии

Крушение самолета с бразильскими футболистами в Колумбии: из 81 человек на борту выжили 5
29 ноября 2016 13:26

Крушение самолета с бразильскими футболистами в Колумбии: из 81 человек на борту выжили 5