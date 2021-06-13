Стрельба в Чикаго: один человек погиб, ещё девять ранены

Новости США. В США вновь стреляют. На юге Чикаго двое неизвестных открыли огонь по группе людей на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате один человек погиб, еще 9 пострадали. Все они находятся в больнице. Причины нападения неизвестны, злоумышленников разыскивает полиция.