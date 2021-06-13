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Стрельба в Чикаго: один человек погиб, ещё девять ранены

13 июня 2021 12:46
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Новости США. В США вновь стреляют.  На юге Чикаго двое неизвестных открыли огонь по группе людей на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в Чикаго: один человек погиб, ещё девять ранены-1

В результате один человек погиб, еще 9 пострадали. Все они находятся в больнице. Причины нападения неизвестны, злоумышленников разыскивает полиция.

Стрельба в Чикаго: один человек погиб, ещё девять ранены-4

Стрельба в американских городах происходит практически ежедневно. 12 июня в штате Техас в результате атаки в одном из ресторанов ранения получили 12 человек. А в Джорджии недалеко от отделения полиции огонь открыл неизвестный мужчина. Один человек погиб, семеро пострадали. Среди раненых маленький ребенок и 13-летний подросток.

# Стрельба в США # Фотофакт

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