Стрельба в Чикаго: один человек погиб, ещё девять ранены

Новости США. В США вновь стреляют. На юге Чикаго двое неизвестных открыли огонь по группе людей на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США вновь стреляют. На юге Чикаго двое неизвестных открыли огонь по группе людей на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате один человек погиб, еще 9 пострадали. Все они находятся в больнице. Причины нападения неизвестны, злоумышленников разыскивает полиция.
Стрельба в американских городах происходит практически ежедневно. 12 июня в штате Техас в результате атаки в одном из ресторанов ранения получили 12 человек. А в Джорджии недалеко от отделения полиции огонь открыл неизвестный мужчина. Один человек погиб, семеро пострадали. Среди раненых маленький ребенок и 13-летний подросток.