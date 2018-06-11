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Живая цепь длиной 202 км: почти 100 тысяч басков требуют проведения референдума о независимости

11 июня 2018 11:05
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Новости Испании. Живая цепь длиной 202 километра протянулась от испанских городов Сан-Себастьян и Бильбао на севере страны до Витории, где находится парламент Страны Басков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая цепь длиной 202 км: почти 100 тысяч басков требуют проведения референдума о независимости-1

Таким необычным образом почти 100 тысяч басков требуют проведения референдума о независимости. Хотя этот регион обладает большей автономией, чем любой другой, – с собственной полицией, системой образования, языком и особыми финансовыми отношениями с Мадридом – этого жителям кажется недостаточно.

Тем не менее, последние опросы говорят о том, что отделиться от Испании желают лишь 15-17 % басков.

# Международная политика # Фотофакт

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