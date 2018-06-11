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Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур для участия в саммите. Что обсудят лидеры США и КНДР?

11 июня 2018 08:19
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Новости Сингапура. Всего один остался день до исторической встречи. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур и готовятся к саммиту, который состоится 12 июня сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Сингапур для участия в саммите. Что обсудят лидеры США и КНДР?-1

Дипломаты двух стран в преддверие важного события встретились, чтобы обсудить все детали. Ожидается, что лидеры США и КНДР обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова, а также двусторонние отношения.

Ким Чен Ын предложил провести второй раунд переговоров в Пхеньяне, если итоги саммита окажутся положительными.

# Международная политика # Фотофакт

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